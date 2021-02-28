Президент Арцаха Арутюнян почтил память жертв Сумгаитских погромов
13:24, 28 Февраль, 2021
28 февраля по случаю 33-й годовщины Сумгаитских погромов президент Республики Арцах Араик Арутюнян посетил городской мемориал Степанакерта и возложил цветы к мемориалу невиновным жертвам.
Об этом Арменпресс сообщили в Главном информационном управлении аппарата президента Республики Арцах.
Президента сопровождали Спикер Национального Собрания Республики Арцах Артур Товмасян и другие официальные лица.
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