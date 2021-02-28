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Президент Арцаха Арутюнян почтил память жертв Сумгаитских погромов

Президент Арцаха Арутюнян почтил память жертв Сумгаитских погромов

28 февраля по случаю 33-й годовщины Сумгаитских погромов  президент Республики Арцах Араик Арутюнян посетил городской мемориал Степанакерта и возложил цветы к мемориалу невиновным жертвам.

Об этом  Арменпресс сообщили в Главном информационном управлении аппарата президента Республики Арцах.

Президента сопровождали Спикер Национального Собрания Республики Арцах  Артур Товмасян и  другие официальные лица.


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