Время в Ереване: 11:07:36,   28 Февраль

Гражданин пострадал в результате  пожара в  доме  на ул. Никола Думана

Гражданин пострадал в результате  пожара в  доме  на ул. Никола Думана

28-го февраля   в 04:06 часов   в   Национальный  центр   кризисного управления Спасательной службы МЧС Республики Армения поступил сигнал о том, что в Ереване,   в  доме  на ул.Никола Думана вспыхнул пожар,  необходима  помощь спасателей.

Как  сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения, на место выехали 2  боевых расчета  пожарно-спасательного отряда Ереванского управления Спасательной  службы  МЧС РА.

Пожар был купирован в 04։36 часов, потушен в 04։40.

В гостиной (20 кв/м) двухэтажного дома  сгорела мебель, обгорели стены  и обогреватель.

Врачи скорой  помощи  оказали гражданину Н.Н. первую медпомощь.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации