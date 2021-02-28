Гражданин пострадал в результате  пожара в  доме  на ул. Никола Думана

28-го февраля в 04:06 часов в Национальный центр кризисного управления Спасательной службы МЧС Республики Армения поступил сигнал о том, что в Ереване, в доме на ул.Никола Думана вспыхнул пожар, необходима помощь спасателей.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения, на место выехали 2 боевых расчета пожарно-спасательного отряда Ереванского управления Спасательной службы МЧС РА.

Пожар был купирован в 04։36 часов, потушен в 04։40.

В гостиной (20 кв/м) двухэтажного дома сгорела мебель, обгорели стены и обогреватель.

Врачи скорой помощи оказали гражданину Н.Н. первую медпомощь.