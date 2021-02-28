Безнаказанность ведет к усилению агрессии. МИД Арцаха - к годовщине Сумгаитской резни

Министерство иностранных дел Республики Арцах выступило с заявлением по случаю 33-й годовщины армянских погромов в Сумгаите, отметив, что геноцид, совершенный властями Азербайджана в 1988–1991 годах, этнические чистки и массовые убийства были заменены военными преступлениями, совершенными в период вооруженных агрессий 1991–1994, 2016–2020 годов против Республики Арцах и ее народа.

Об этом Арменпресс сообщили в Управлении информации и общественных связей Министерства иностранных дел Республики Арцах.

Министерство иностранных дел Арцахской Республики отметило, что 28 февраля воздает дань памяти жертв одного из самых трагических событий в новейшей истории нашего народа - невинных жертв Сумгаитского геноцида. 27-29 февраля в городе Сумгаит, расположенном недалеко от столицы Азербайджана, были убиты десятки армян, сотни получили увечья и десятки тысяч были депортированы. С преступного разрешения властей Советского Азербайджана, в условиях полного бездействия правоохранительных органов, многотысячный город три дня подряд подвергался вооруженным массовым погромам и бесчинствам, в результате которых безнаказанно и с особой жестокостью убивали граждан – армян по происхождению.

«Сумгаитская резня положила начало целой серии преступлений против человечности, совершаемых в рамках государственной политики Азербайджана в отношении армянского народа на всех этапах азербайджано-карабахского конфликта. Геноцид, систематические этнические чистки и массовые убийства, осуществленные азербайджанскими властями в 1988-1991 годах, после распада СССР сменились военными преступлениями в ходе вооруженных агрессий против Республики Арцах и ее народа в 1991-1994, 2016 и 2020 годах», - говорится в заявлении МИД Арцаха.

В заявлении также говорится, что врезультате геноцидальной политики, проводимой Азербайджаном начиная с 1988 года, тысячи армян были убиты, десятки тысяч стали инвалидами, сотни тысяч подверглись насильственной депортации и лишились родины.

МИД Арцаха считает, что безнаказанность и отсутствие соответствующей реакции международного сообщества приводили к усилению агрессии и увеличению масштабов преступлений, совершаемых Азербайджаном в отношении народа Арцаха. Человеконенавистническая атмосфера, годами культивируемая в азербайджанском обществе бакинскими властями, создала ситуацию, при которой военные преступления, включая издевательства, пытки и убийства военнопленных и гражданских лиц, воспринимаются в Азербайджане в качестве нормы и примера для подражания.

«Отказ Азербайджана возвращать военнопленных и удерживаемых в плену гражданских лиц, оказавшихся в неволе в результате азербайджано-турецкой агрессии осени 2020 года, является ярким примером преступной политики, порожденной безнаказанностью и вседозволенностью», - подчеркивает МИД, преклоняясь перед памятью невинных жертв массовых преступлений и человеконенавистнической политики Азербайджана и призывая международное сообщество предпринять действенные шаги по принуждению властей Азербайджана к отказу от преступной политики и созданию предпосылок для установления в регионе стабильного и долгосрочного мира.