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COVID-19: в Армении зарегистрировано 265 новых случаев,  выздоровели 85 человек, умерли - 2

COVID-19: в Армении зарегистрировано 265 новых случаев,  выздоровели 85 человек, умерли - 2

По состоянию на 11:00 часов  28 февраля, в Армении подтверждено в целом  172 058 случаев заболевания коронавирусом,   163 394 человек выздоровели и 3192 человека умерли. 4657 пациентов в настоящее время проходят лечение. Всего было проведено 729 267 тестов.

Как сообщили Арменпресс в Министерстве здравоохранения Республики Армения, 27 февраля было проведено 4661 тестирование, из которых подтверждено 265 новых случаев заболевания коронавирусом. Зарегистрировано 85 случаев выздоровления и  2 случая смерти.

Накануне было зарегистрировано 2 случая смерти, когда пациенты  болели коронавирусной инфекцией, но смерть наступила от другого заболевания. Всего таких случаев  815.


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