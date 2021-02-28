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Сумгаитское преступление не имеет срока давности. Дань памяти погибших от имени президента РА

Сумгаитское преступление не имеет срока давности. Дань памяти погибших от имени президента РА

28 февраля в Армении объявлено днем памяти жертв массовых убийств в Азербайджанской ССР и защиты прав депортированного армянского населения.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ   аппарата президента Республики Армения, по случаю 33-й годовщины трагических событий в Сумгаите от имени президента республики Армена Саркисяна сегодня почтили память в Цицернакаберде: был  возложен венок к Хачкару, увековечившему память наших безвинных соотечественников, ставших жертвой азербайджанских бесчинств и варварства.

 

 

 


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