Эти футбольные матчи состоятся  сегодня

В ряде чемпионатов Европы по футболу состоятся матчи очередных туров.

Как передает Арменпресс, в борьбу вступят команды Италии, Германии, Англии и Испании.

Армения. Премьер Лига

«Алашкерт» - «Лори» - 14:00

Италия. Серия А

«Сампдория» - «Аталанта» - 15:30

«Кротоне» - «Кальяри» - 18:00

«Интер» - «Дженоа» - 18:00

«Удинезе» - «Фиорентина» - 18:00

«Наполи» - «Беневенто» - 21:00

«Рома» - «Милан» - 23:45

Испания. Ла Лига

«Сельта» - «Вальядолид» - 17:00

«Кадис» - «Бетис» - 19:15

«Гранада» - «Эльче» - 21:30

«Вильяреал» - «Атлетико» - 00:00

Англия. Премьер Лига

«Кристал Пэлас» - «Фулхэм» - 16:00 (время ереванское)

Лестер Сити - Арсенал - 16:00

«Тоттенхэм» - «Бернли» - 18:00

Германия. Бундеслига

«Юнион Берлин» - «Хоффенхайм» - 16:30

«Майнц» - «Аугсбург» - 18:30

«Байер» - «Фрайбург» - 21:00

Россия. Премьер Лига

«Спартак» - «Рубин» - 15:00

«Ахмат» - «Динамо» - 17:30

«Краснодар» - «Урал» - 20:00