Эти футбольные матчи состоятся сегодня
В ряде чемпионатов Европы по футболу состоятся матчи очередных туров.
Как передает Арменпресс, в борьбу вступят команды Италии, Германии, Англии и Испании.
Армения. Премьер Лига
«Алашкерт» - «Лори» - 14:00
Италия. Серия А
«Сампдория» - «Аталанта» - 15:30
«Кротоне» - «Кальяри» - 18:00
«Интер» - «Дженоа» - 18:00
«Удинезе» - «Фиорентина» - 18:00
«Наполи» - «Беневенто» - 21:00
«Рома» - «Милан» - 23:45
Испания. Ла Лига
«Сельта» - «Вальядолид» - 17:00
«Кадис» - «Бетис» - 19:15
«Гранада» - «Эльче» - 21:30
«Вильяреал» - «Атлетико» - 00:00
Англия. Премьер Лига
«Кристал Пэлас» - «Фулхэм» - 16:00 (время ереванское)
Лестер Сити - Арсенал - 16:00
«Тоттенхэм» - «Бернли» - 18:00
Германия. Бундеслига
«Юнион Берлин» - «Хоффенхайм» - 16:30
«Майнц» - «Аугсбург» - 18:30
«Байер» - «Фрайбург» - 21:00
Россия. Премьер Лига
«Спартак» - «Рубин» - 15:00
«Ахмат» - «Динамо» - 17:30
«Краснодар» - «Урал» - 20:00
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