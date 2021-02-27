Президент Республики Армения вернул проект указа об увольнении Оника Гаспаряна с возражениями

Президент Армен Саркисян с возражениями вернул проект указа об освобождении от должности начальника Генерального штаба Вооруженных сил РА генерал-полковника Оника Гаспаряна. Об этом Арменпресс сообщили в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента Республики Армения.

В заявлении говорится: «25 февраля 2021 г. президенту Республики Армения было представлено предложение об увольнении начальника Генерального штаба Вооруженных сил РА генерал-полковника Оника Гаспаряна – с соответствующим проектом указа. В связи с представленным предложением президент Республики Армения провел встречи и консультации с представителями власти, парламентских и внепарламентских сил, высшего командного состава Вооруженных сил.

Проект указа изучен в аппарате президента Республики, детально обсужден с ведущими юристами и независимыми экспертами. Обобщая мнения юристов и экспертов, можно сделать вывод, что проект указа очевидным образом противоречит Конституции Республики Армения.

Еще раз подчеркиваем, что президент республики не поддерживает какую-либо политическую силу и принимает решения, руководствуясь исключительно общегосударственными и общенациональными интересами.

Бесспорно, что в политических вопросах Вооруженные силы должны сохранять нейтральность. Очевидно также, что в связи с войной личный состав Вооруженных сил более чем когда-либо нуждается в поддержке и внимании всех нас. Решение проблем личного состава армии является приоритетным, и им нельзя пренебрегать ни в коем случае.

Сложившаяся ситуация беспрецедентна, требует системных и всеобъемлющих решений и не может быть решена путем столь частой смены состава — без учета текущей ситуации в стране. Напоминаем, что проект указа был внесен на рассмотрение президенту Республики после заявления, сделанного начальником Генерального штаба Вооруженных сил и более сорока высокопоставленных военных чиновников — в условиях военного положения, политического кризиса и серьезных угроз безопасности.

Президент Республики Армения, в рамках своих конституционных полномочий, вернул проект указа с возражениями. Президент Республики Армения преследует одну цель — уберечь страну от угроз ее конституционному порядку и безопасности, обеспечить стабильность страны, нормальную деятельность ее Вооруженных сил.