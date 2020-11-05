Анонс мероприятий на 28 февраля
17:50, Февраль 27, 2021
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08:50, 16.12.2020
Армяне - жертвы европейского цинизма: новые империи утверждают свои порядки
08:47, 04.12.2020
Первый деструктивный жест Баку накануне переговоров
- 19:26 Премьер вновь направил президенту ходатайство об увольнении начальника Генштаба.
- 17:59 Президент Республики Армения вернул проект указа об увольнении Оника Гаспаряна с возражениями
- 17:58 Анонс мероприятий на 1 марта
- 17:50 Анонс мероприятий на 28 февраля
- 17:37 В первую очередь должны вернуться перемещенные лица из Гадрута, Шуши. Пресс- спикер МИД РА – Алиеву
- 16:58 О пленных, о статусе НК,о въезде иностранцев — жесткий ответ официального Степанакерта Алиеву
- 16:39 На Украине прогремел взрыв в больнице
- 16:00 Президент еще не принял решения в связи с освобождением от должности начальника ГШ ВС Армении
- 15:50 Вазген Манукян уверен: президент вернет предложение об увольнении главы Генштаба
- 15:22 Перед зданием Национального Собрания Армении стартовал митинг движения "За спасение Отечества"
- 15:19 Армен Саркисян встретился с группой депутатов, не входящих во фракции НС
- 15:16 Министры обороны Армении и России провели телефонный разговор
- 14:57 Турция и Азербайджан должны незамедлительно вывести иностранных наемников из региона: Айвазян
- 14:46 В Армении потеплеет. Ожидаются осадки
- 14:40 Ара Айвазян считает негативной роль Анкары в нагорнокарабахском конфликте
- 14:36 Индия продлила ограничения по коронавирусу до конца марта
- 14:25 Нарек Малян сообщил о предъявленном ему обвинении
- 14:15 Ара Айвазян считает отказ вернуть армянских пленных нарушением международного права
- 14:03 Глава МИД Армении – о возможной встрече с азербайджанским коллегой
- 13:57 Право народа Арцаха на самоопределение не может быть подавлено или заморожено силой. Ара Айвазян
- 13:40 В Каннах открылся бесплатный музей подводного искусства
- 12:58 Иран намерен стать одним из крупных производителей вакцин против COVID-19
- 12:49 В России за сутки выявили 11 534 случая COVID-19
- 12:45 Фракции НС Арцаха призывают признать и осудить Сумгаитский геноцид
- 12:07 На территории Армении есть закрытые автомобильные дороги
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