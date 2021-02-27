Вазген Манукян уверен: президент вернет предложение об увольнении главы Генштаба

Кандидат на пост премьер-министра движения "За спасение Отечества" Вазген Манукян убежден, что президент РА Армен Саркисян вернет со своими возражениями против предложения премьер-министра РА Никола Пашиняна об увольнении начальника Генштаба Вооруженных сил Оника Гаспаряна.

Как сообщает Арменпресс, Манукян сказал об этом в беседе с журналистами.

«Я убежден в решении Армена Саркисяна. Однако, если этого не произойдет, армия не должна подчиняться постановлению премьер-министра РА, согласно которому глава Генштаба Оник Гаспарян должен быть уволен», - сказал Манукян.

Арменпресс пытается выяснить в аппарате президента РА, принял ли президент РА решение в связи с предложением премьер-министра РА об отставке начальника Генштаба вооруженных сил Оника Гаспаряна.

После митинга 25 февраля участники движения "За спасение Отечества" двинулись к зданию парламента, затем перекрыли весь проспект Баграмяна, установили там палатки. Ночь они провели здесь же.

26 февраля кандидат в премьер-министры от движения "За спасение Отечества" ВазгенМанукян, член Республиканской партии Армении Ваграм Багдасарян и председатель партии "Родина" Артур Ванецян встретились с президентом Армении Арменом Саркисяном.