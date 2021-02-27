Армен Саркисян встретился с группой депутатов, не входящих во фракции НС
15:19, 27 Февраль, 2021
Президент Республики Армения Армен Саркисян в рамках инициированных им консультаций сегодня встретился с группой депутатов, не входящих во фракции Национального Собрания
Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента Республики Армения, собеседники обменялись мнениями о сложившейся в стране кризисной ситуации, путях разрешения и ослаблении напряженности.
Парламентарии представили Президенту Республики свои подходы и точки зрения относительно сложившейся ситуации и путей ее разрешения.
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