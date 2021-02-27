Армен Саркисян встретился с группой депутатов, не входящих во фракции НС

Президент Республики Армения Армен Саркисян в рамках инициированных им консультаций сегодня встретился с группой депутатов, не входящих во фракции Национального Собрания

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента Республики Армения, собеседники обменялись мнениями о сложившейся в стране кризисной ситуации, путях разрешения и ослаблении напряженности.

Парламентарии представили Президенту Республики свои подходы и точки зрения относительно сложившейся ситуации и путей ее разрешения.