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Армен Саркисян встретился с группой депутатов, не входящих во фракции НС

Армен Саркисян встретился с группой депутатов, не входящих во фракции НС

Президент Республики Армения  Армен Саркисян в рамках инициированных им консультаций сегодня встретился с группой депутатов, не входящих во фракции Национального Собрания

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ   аппарата президента Республики Армения, собеседники обменялись мнениями о сложившейся в стране кризисной ситуации, путях разрешения и ослаблении напряженности.

Парламентарии представили Президенту Республики свои подходы и точки зрения относительно сложившейся ситуации и  путей ее разрешения.

 

 


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