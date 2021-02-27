В Армении потеплеет. Ожидаются осадки

На всей территории Армении днем 27 февраля, 28 февраля, 3-4 марта ожидается погода без осадков.

Как передает Арменпресс, центр Гидрометеорологии и мониторинга сообщает, что 1-го марта, ночью 2-го марта в большинстве регионов, днем 2-го марта - в отдельных районах, время от времени ожидаются осадки, в горных и предгорных районах-в виде снега.

Температура воздуха днем с 27-28 февраля постепенно повысится на 3-4 градуса.В Лори, Тавуше, Сюнике и в Арцахе-на 8-10 градусов, 1-2 марта постепенно понизится на столько же.

В Ереване днем 27-гофевраля, 28-го февраля, после полудня 2-гомарта, 3-4-го марта ожидается погода без осадков, ночью 1-го и 2-го марта время от времени ожидаются осадки.