Индия продлила ограничения по коронавирусу до конца марта

МВД Индии продлило до 31 марта действие правил по сдерживанию коронавируса.

"Несмотря на то что число активных и новых случаев COVID-19 значительно сократилось, необходимо продолжать наблюдение, сдерживание и осторожный подход, чтобы полностью преодолеть пандемию. Штатам и союзным территориям также было рекомендовано ускорить вакцинацию целевой группы, чтобы прервать цепь передачи и преодолеть пандемию", - как передает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, сообщило МВД Индии.

Отмечается, что власти оставили в силе введенные в январе послабления за пределами зон распространения коронавируса. Ранее МВД разрешило открыть плавательные бассейны для всех граждан и сняло ограничения на число посетителей кинозалов и театров. Также были разрешены все виды общественных, религиозных и культурных мероприятий, которые ранее были ограничены 50% вместимости залов или 200 участниками.