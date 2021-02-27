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Индия продлила ограничения по коронавирусу до конца марта

Индия продлила ограничения по коронавирусу до конца марта

 МВД Индии продлило до 31 марта действие правил по сдерживанию коронавируса.

 

"Несмотря на то что число активных и новых случаев COVID-19 значительно сократилось, необходимо продолжать наблюдение, сдерживание и осторожный подход, чтобы полностью преодолеть пандемию. Штатам и союзным территориям также было рекомендовано ускорить вакцинацию целевой группы, чтобы прервать цепь передачи и преодолеть пандемию", - как передает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости,  сообщило МВД Индии.

Отмечается, что власти оставили в силе введенные в январе послабления за пределами зон распространения коронавируса. Ранее МВД разрешило открыть плавательные бассейны для всех граждан и сняло ограничения на число посетителей кинозалов и театров. Также были разрешены все виды общественных, религиозных и культурных мероприятий, которые ранее были ограничены 50% вместимости залов или 200 участниками.

 


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