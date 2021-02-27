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Нарек Малян сообщил о предъявленном ему обвинении

Нарек Малян сообщил о предъявленном ему обвинении

Лидер движения ВЕТО Нарек Малян сообщил о предъявлении ему обвинения.

 Как сообщает Арменпресс, об этом Малян написал на своей странице в Facebook.

 Он отметил, что в отделе по расследованию тяжких преступлений Следственного комитета ему письменно объяснили, что призыв "Смертьпредателям!" является угрозой насилия премьер-министру РА Николу Пашиняну и выдвинули обвинение по статье 226.2 УК РА (возбуждение национальной, расовой или религиозной вражды).

26 февраля в ходе созванного перед зданием Национального Собрания РА митинга состоялся показ футуристического спектакля «Расстрел Чаушеску,  или Смерть предателям».

Омбудсмен Армении Татоян осудил показ инсценировку осуществления казни.

 

 

 

 


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