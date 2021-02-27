Нарек Малян сообщил о предъявленном ему обвинении

Лидер движения ВЕТО Нарек Малян сообщил о предъявлении ему обвинения.

Как сообщает Арменпресс, об этом Малян написал на своей странице в Facebook.

Он отметил, что в отделе по расследованию тяжких преступлений Следственного комитета ему письменно объяснили, что призыв "Смертьпредателям!" является угрозой насилия премьер-министру РА Николу Пашиняну и выдвинули обвинение по статье 226.2 УК РА (возбуждение национальной, расовой или религиозной вражды).

26 февраля в ходе созванного перед зданием Национального Собрания РА митинга состоялся показ футуристического спектакля «Расстрел Чаушеску, или Смерть предателям».

Омбудсмен Армении Татоян осудил показ инсценировку осуществления казни.