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В Каннах открылся бесплатный музей подводного искусства

В Каннах открылся бесплатный музей подводного искусства

В Каннах открылся новый музей подводного искусства, сообщает Lonely Planet.

Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости,  он находится недалеко от острова Сент-Маргерит и состоит из шести скульптур в виде лиц высотой почти два метра. Это "портреты" местных жителей, например, 80-летнего рыбака или девятилетнего ученика начальной школы.

Скульптуры расположены на глубине до трех метров и весят около 12 тонн каждая.

Британскому подводному художнику Джейсону Декейру Тейлору потребовалось четыре года, чтобы создать эти памятники. Они стали его первой инсталляцией в Средиземном море.


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