Фракции НС Арцаха призывают признать и осудить Сумгаитский геноцид

Фракции Национального собрания Республики Арцах выступили с заявлением по случаю 33-й годовщины погромов армян в Сумгаите.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Национального Собрания Республики Арцах, в заявлении, распространенном фракциями Национального Собрания Арцаха говорится, что эти массовые убийства полностью соответствуют правовой формулировке о геноциде, преступлении против человечества, установленной в Конвенции ООН 1948 года «О предупреждении и наказании преступления геноцида».

«Сумгаитские погромы были заранее спланированной операцией тогдашних властей в Советском Азербайджане и покровительствующих им сил, которая была нацелена на армян - жителей, построивших этот город. Все это сопровождалось невообразимой жестокостью и насилием, грабежами и разбоем. Насилие на почве национально-религиозной нетерпимости не получило адекватной оценки со стороны политического руководства Советского Союза и соответствующих международных организаций и привело к массовым убийствам и принудительным депортациям, что стало образом действий азербайджанского режима, а в течение последующих нескольких месяцев жертвами новых зверств стало армянское население Баку, Гандзака, левобережного района Куры. Около полумиллиона армян были депортированы из Азербайджана, а коренноее армянское население Северного Арцаха лишилось своей родины».

В заявлении говорится, что Сумгаитскаярезня стала ответом властей Азербайджана на борьбу арцахских армян за свою свободу и самоопределение, которая началась в феврале 1988 года.

«Мирное население НКАО также стало мишенью широкомасштабной агрессии со стороны Азербайджана. Это наиболее бесчеловечным образом проявилось во время новой войны, развязанной Азербайджаном осенью 2020 года», - говорится в заявлении.

Отдавая дань памяти тысячам наших соотечественников, павших жертвами Сумгаитскойрезни и агрессии Азербайджана, осуждая любое проявление дискриминации, нетерпимости и ксенофобии, фракции Национального Собрания Республики Арцах

призывают международное сообщество, страны и организации, уважающие основные права и свободы человека, признать и осудить Сумгаитский геноцид иармяноненавистническую политику Азербайджана.