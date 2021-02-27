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На территории Армении есть закрытые автомобильные дороги

На территории Армении есть закрытые автомобильные дороги

На территории Армении есть закрытые автомобильные дороги

Об этом Арменпресс сообщили в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения.

В Арагацотнской области закрыты  дороги, ведущие от высокогорной метеостанции "Амберд" до крепости Амберд и озера Карилич.

На дороге Ванадзор-Дилижан, дороге Горис-СисианСюникской областии автодорогахАшотского района Ширакской области местами гололед.

Согласно данным,  полученным из департамента ЧС МВД Грузии и   Центра управления в кризисных ситуациях Северной Осетии МЧС РФ, автодорога Степанцминда-Ларс открыта для всех видов транспорта. С российской стороны здесь скопилось около480 грузовиков.

Водителям рекомендуется  ездить исключительно на автомобилях с зимними шинами.

 


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