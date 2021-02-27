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Политолог считает возможным сохранение формата МГ ОБСЕ в урегулировании конфликта в НК

Политолог считает возможным сохранение формата МГ ОБСЕ в урегулировании конфликта в НК

Азербайджан продолжает искать и нажимать на болевые точки армян. Речь идет о территориальных вопросах, удержании пленных.

Как  передает Арменпресс, такое мнение в беседе с журналистами высказал директор Института Кавказа, политолог Александр Искандарян, говоря о внешних вызовах Армении.

«В некоторых случаях можно заметить, что Азербайджан сознательно надавливает  на болевые точки армян—они захватывают территории, которые им не нужны, удерживают в плену людей, в  которых не нуждаются, что усугубляет ситуацию», - сказал Искандарян.

Говоря об урегулировании нагорно-карабахского конфликта, политолог отметил, что предпринимаются попытки возродить или создать какой-то формат для урегулирования этого  конфликта, поскольку трехстороннее заявление от 10 ноября —не об урегулировании конфликта, он об установлениирежима  прекращения  огня.

«В заявлении от 10 ноября нет ни слова о статусе Нагорного Карабаха и гарантиях безопасности. Соответственно, будут попытки найти формат сотрудничества, поиск уже ведется и будет продолжаться. Один из наиболее вероятных вариантов - сохранить формат Минской группы ОБСЕ», - заключил Искандарян.


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