В США готовы разрешить использовать вакцину от Johnson & Johnson

Специалисты в Соединенных Штатах обещают, что будут делать все, чтобы как можно раньше разрешить вакцину от Johnson & Johnson против Covid-19 - для экстренного использования.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает Reuters.

Ожидается, что Управление по надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов скоро примет решение о применении вакцины в экстренных случаях. Это будет третья вакцина, доступная в США. Это единственнаявакцина, которая требует однократную инъекцию.

«Мы считаем, что наша вакцина против COVID-19 может помочь изменить кривую эпидемии вспять и защитить население в кратчайшие сроки», - сказал главный научный сотрудниккомпании Johnson & Johnson.