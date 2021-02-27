В Швейцарии от вакцинации против коронавируса умерли не менее 16 человек
11:15, 27 Февраль, 2021
В Швейцарии по меньшей мере 16 человек умерли от вакцины против коронавируса.
Как передает Арменпресс, об этом сообщила Swissmedic- организация по контролю рынка наркотиков.
Организацией было рассмотрено 364 сообщения о побочных эффектах после вакцинации, из которых 199 были связаны с вакциной Pfizer, а 154 - с вакциной Moderna. В 95 случаях были серьезные реакции, в том числе отмечено 16 случаев смерти и 4 случаяанафилактического шока.
«Средний возраст умерших - 86 лет, у большинства из них были серьезные заболевания», - говорится в заявлении.
Массовая вакцинация против коронавируса в Швейцарии началась в конце 2020 года.
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