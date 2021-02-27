В Швейцарии от вакцинации против коронавируса умерли не менее 16 человек

В Швейцарии по меньшей мере 16 человек умерли от вакцины против коронавируса.

Как передает Арменпресс, об этом сообщила Swissmedic- организация по контролю рынка наркотиков.

Организацией было рассмотрено 364 сообщения о побочных эффектах после вакцинации, из которых 199 были связаны с вакциной Pfizer, а 154 - с вакциной Moderna. В 95 случаях были серьезные реакции, в том числе отмечено 16 случаев смерти и 4 случаяанафилактического шока.

«Средний возраст умерших - 86 лет, у большинства из них были серьезные заболевания», - говорится в заявлении.

Массовая вакцинация против коронавируса в Швейцарии началась в конце 2020 года.