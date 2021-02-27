Цены на цветные металлы - 26-02-21

ЛОНДОН, 27 ФЕВРАЛЯ, АРМЕНПРЕСС. На Лондонской Бирже Металлов (LME) в результате торгов за 26 февраля были установлены следующие цены на фьючерсы (три месяца) цветных металлов:

Как передает «Арменпресс», цена на алюминий снизилась на 1.10% и составила 2202.50 долларов США, цена на медь снизилась на 4.62% и составила 9120.50 долларов США, цена на свинец снизилась на 2.17% и составила 2120.00 долларов США, цена на никель снизилась на 4.90% и составила 18653.00 долларов США, цена на олово снизилась на 5.25% и составила 25875.00 долларов США, цена на цинк снизилась на 2.39% и составила 2836.50 долларов США, цена на молибден не изменилась и составила 27337.00 долларов США, цена на кобальт не изменилась и составила 51800.00 долларов США.

The London Metal Exchange - ведущая мировая товарная биржа, специализирующаяся на торговле цветными металлами.

Единица измерения - тонна.