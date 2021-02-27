"Айастани Анрапетутюн". Алиев угрожает всей логике трехстороннего заявления

Президент Азербайджана выступает против международного сообщества и организаций, в очередной раз заявляя, что вопрос статуса Арцаха должен быть снят с повестки дня. И такое заявление Алиев делает в то время, когда Соединенные Штаты, страны Евросоюза и Россия не только говорят, но и предпринимают активные шаги к возобновлению политических переговоров и урегулированию статуса Арцаха. Через три месяца после окончания войны Азербайджан уже посылает России прозрачные месседжи. Помимо языкового вопроса,говоритсятакже, что российские миротворцы не считаются военной базой и находятся в регионе временно».

Полностью текст статьи читайте в сегодняшнем номере газеты