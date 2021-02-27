Время в Ереване: 11:07:36,   27 Февраль

"Айастани Анрапетутюн". Алиев угрожает всей логике трехстороннего заявления

"Айастани Анрапетутюн". Алиев угрожает всей логике трехстороннего заявления

Президент Азербайджана выступает против международного сообщества и организаций, в очередной раз заявляя, что вопрос статуса Арцаха должен быть снят с повестки дня. И такое заявление Алиев делает в то время, когда Соединенные Штаты, страны Евросоюза и Россия не только говорят, но и предпринимают активные шаги к возобновлению политических переговоров и урегулированию статуса Арцаха. Через три месяца после окончания войны Азербайджан уже посылает России  прозрачные месседжи. Помимо языкового вопроса,говоритсятакже, что российские миротворцы не считаются военной базой и находятся в регионе временно».

 

Полностью  текст статьи читайте в сегодняшнем номере газеты

 

 

 

 

 


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации