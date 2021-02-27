"Айастани Анрапетутюн". Обойденный вниманием ключ к решению арцахской проблемы

«33 года назад, в этот день в городе Сумгаит в советском Азербайджане начались погромы и массовая депортация армянского населения, которые были организованы властями Азербайджана на государственном уровне. Резня армян, проживающих в Сумгаите, была первым ответом Азербайджана на шаги по реализации мирным путем права арцахских армян на самоопределение.

То, что произошло в Сумгаите, соответствует термину «геноцид», однако до сих пор даже Армения не квалифицировала это как таковое. Пожалуй, только Верховный Совет Армянской ССР назвал эти действия геноцидом и потребовал наказать организаторов и виновных.

В беседе с «Айастани Анрапетутюн» президент общественной организации «Ассамблея беженцев азербайджанских армян», кандидат исторических наук Григорий Айвазян отметил, что причинно-следственная связь между резней армян в Азербайджане и Арцахским конфликтом все еще недооценивается.и достаточно искажена, в результате чего мы терпим поражение по многим направлениям.

По словам азербайджановеда, в свое время предлагалось предоставить полумиллиону азербайджанских армян гражданство Республики Арцах и дать им возможность участвовать в переговорном процессе. А если нет возможности вернуться в Баку и другие регионы (чем был нарушен принцип взаимности), то в качестве компенсации должны были бы быть предоставлены освобожденные территории - за территориальные, материальные и моральные потери этих людей.

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