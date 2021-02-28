По траектории истории

- 28 февраля 1976г. был введен в эксплуатацию первый энергоблок Армянской АЭС.

- 28 февраля 1928г. в Ереванском государственном университете открылась библиотека имени Саркиса и Мари Измирлянов.

- 28 февраля 1852 г. в Константинополе стал выходить журнал «Ноян Агавни» (изд. до 1853 г.).

- 28 февраля 1905 г. Высшим именным указом царя было восстановлено наместничество на Кавказе, и наместником был назначен И. Я. Воронцов-Дашков.

- 28 февраля 1911 г. родился Отакар Вавран, известный чешский кинорежиссер и сценарист (умер в 2011 году).

- 28 февраля 1922 г. Египет стал независимым от Великобритании.

- 28 февраля 1912 г. родился Яков Лазарев, армянский советский дипломат, в ранге Чрезвычайного и Полномочного Посла.

- 28 февраля 1936 г. Акоп Дживанян родился, армянский архитектор, художник и скульптор. Заслуженный архитектор РА (2011). Брат зоолога-гистолога Карине Дживанян.

М. А.