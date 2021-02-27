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По траектории истории

По траектории истории

-27 февраля 1845г.  родился ГригорАрцруни, армянский публицист, представитель позитивистской социологической мысли, социолог, критик, литературный и общественный деятель.

-27 февраля 1858г. умер НикогайосПалян, армянский архитектор и общественный деятель (родился в 1826 году).

-27 февраля 1910г.  родился Генрик Гаспарян, международный гроссмейстер по шахматной композиции (умер в 1995 году).

-27 февраля 1917г.  произошла Вторая буржуазно-демократическая революция, и царизм в России был свержен.

-27 февраля 1932г. родилась Элизабет Тейлор, известная актриса, (умерла в 2011 году).

-27 февраля 1988года в городе СумгаитАзербайджанской ССР начались продолжавшиеся три дня погромы армянского населения,имевшие  целью остановить арцахское движение.

 

М. А.

 


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