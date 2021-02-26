Автодорога Степанцминда-Ларс открыта для всех видов транспортных средств
Министерство по ЧС Армении сообщает, что в Армении есть закрытые и труднопроходимые автодороги․
Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МЧС Армении, дороги, ведущие от высокогорной метеостанции «Амберд» к крепости Амберд и озеру Кари Арагацотнского региона, закрыты.
Варденяцский перевал труднопроходим для грузовиков с прицепом.
В Сюникском регионе, в Ашоцком районе Ширакского региона, на автодороге Ванадзор-Дилижан местами наблюдается гололедица.
Согласно полученным данным из департамента ЧС МВД Грузии и из департамента Центра управления в кризисных ситуациях Северной Осетии МЧС РФ, автодорога Степанцминда-Ларс открыта для всех видов транспортных средств: со стороны России скопилось более 480 грузовиков.
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