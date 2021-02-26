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Генсек Совета Европы призвала сторон в Армении к сдержанности

Генсек Совета Европы призвала сторон в Армении к сдержанности

Генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич прокомментировала происходящие в Армении события и призвала стороны к сдержанности. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на официальный сайт Совета Европы, 

«Я внимательно следила за последними событиями в стране-члене нашей организации Армении и призываю к спокойствию, сдержанности и ответственности.

Все политические разногласия должны обсуждаться и разрешаться мирным путем, за столом переговоров с участием гражданских представителей общества и в соответствии с принципами демократии и верховенства закона.

Совет Европы остается в распоряжении властей Армении и гражданского общества для оказания помощи в этом отношении».


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