Генсек Совета Европы призвала сторон в Армении к сдержанности

Генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич прокомментировала происходящие в Армении события и призвала стороны к сдержанности. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на официальный сайт Совета Европы,

«Я внимательно следила за последними событиями в стране-члене нашей организации Армении и призываю к спокойствию, сдержанности и ответственности.

Все политические разногласия должны обсуждаться и разрешаться мирным путем, за столом переговоров с участием гражданских представителей общества и в соответствии с принципами демократии и верховенства закона.

Совет Европы остается в распоряжении властей Армении и гражданского общества для оказания помощи в этом отношении».