Дамаск осуждает авиаудар США по юго-востоку страны и предупреждает о возможной эскалации ситуации в регионе. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом говорится в заявлении МИД САР.

"Сирия жестко осуждает трусливую американскую агрессию, целью которой стали районы провинции Дейр-эз-Зор рядом с границей с Ираком. Эта атака противоречит международному праву и уставу ООН. САР предостерегает, что этот шаг приведет к последствиям, которые в свою очередь вызовут эскалацию ситуации в регионе", - говорится в заявлении МИД.

По мнению Дамаска, агрессивные действия Вашингтона являются негативным сигналом того, что администрация Джо Байдена в своей политике будет придерживаться не международного права, а "закона джунглей", так же как это делала администрация Дональда Трампа.

"Сирия требует от США изменить свою агрессивную политику в отношении САР, прекратить разнообразную поддержку террористических группировок, атакующих Сирию и ее народ, и прекратить вкладываться в эти группировки", - говорится в заявлении.

Ранее Пентагон сообщил, что США нанесли удар по нескольким зданиям на сирийско-иракской границе, которые использовали ряд поддерживаемых Ираном военизированных группировок, в том числе "Катаиб Хезболлах" и "Катаиб Сайид аш-Шухада". По данным Пентагона, был уничтожен ряд объектов инфраструктуры шиитских группировок. Данный шаг, отметили в Пентагоне, стал ответом на недавние нападения на американские и коалиционные войска в Ираке. США нанесли удар в Сирии, опираясь на разведывательную информацию иракской стороны, и уверены в его точности, заявил министр обороны США Ллойд Остин. По данным газеты Washington Post, в результате обстрела погибли несколько человек.

При этом член комитета по безопасности и обороне в иракском парламенте Каты ар-Ракаби ранее заявил, что авиаудар США по объекту на границе Сирии и Ирака не привел к жертвам, так как удар нанесли по пустому складу.