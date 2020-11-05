Предстоящие на 27 февраля мероприятия
17:53, Февраль 26, 2021
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08:50, 16.12.2020
Армяне - жертвы европейского цинизма: новые империи утверждают свои порядки
08:47, 04.12.2020
Первый деструктивный жест Баку накануне переговоров
- 20:12 В МИД Сирии назвали авиаудар США "трусливой агрессией"
- 20:05 Президент Арцаха в Ереване провел встречу с группой жителей Гадрутского района
- 19:13 Президент Армении принял экс-главу МИД Франции Бернара Кушнера
- 18:22 Президент Армении посетил Генеральный штаб Вооруженных сил
- 18:16 Президент Армении встретился с лидерами Движения за спасение отечества
- 17:58 В украинском Луцке строится армянская церковь
- 17:53 Предстоящие на 27 февраля мероприятия
- 17:45 Глава МИД Франции призвал сторонников Пашиняна и оппозицию к диалогу для защиты демократии
- 17:44 Президент не возвращал с возражениями предложение об увольнении начальника ГШ ВС
- 17:42 На армяно-азербайджанской границе сохранялась стабильная оперативная обстановка
- 17:39 Индекс экономической активности в январе текущего года снизился на 7,5%
- 17:31 Российское посольство направило ноту в МИД Латвии
- 17:29 Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 26-02-21
- 17:28 Азиатские индексы - 26-02-21
- 17:25 Артур Ванецян представил результаты встречи с президентом Армении
- 17:21 Посетивший Арцах экс-глава МИД Франции поделился впечатлениями от визита
- 17:06 Валентина Матвиенко и Арарат Мирзоян обсудили последние события в Армении
- 17:05 Немецкая газета пишет, что "Спутник V" может стать хитом
- 16:58 Захарова назвала главной задачей миротворцев в Карабахе обеспечение нормальной жизни
- 16:54 Представители Движения за спасение отечества проводят встречу с президентом
- 16:51 Президент Армении по-отдельности встретился с Лилит Макунц, Эдмоном Марукяном и Арманом Абовяном
- 16:44 ВВП Франции упал на 8,2% из-за пандемии
- 16:25 Toyota отзывает более трех тысяч автомобилей в России
- 16:16 Ваан Керобян ознакомился с деятельностью Организации сельского финансирования
- 15:59 Содокладчики ПАСЕ сочли заявление Генштаба ВС Армении неприемлемым
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