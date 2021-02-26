Индекс экономической активности в январе текущего года снизился на 7,5% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Как передает Арменпресс, об этом свидетельствуют данные Национального статистического комитета Армении.

Объем промышленного производства снизился на 10,8%. Объем строительства в январе текущего года снизился на 0,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Торговый оборот снизился на 15,1%, а объем оказанных услуг (без торговли) - на 10,3%.

В январе 2021 года индекс потребительских цен вырос на 4,5%, индекс цен на промышленную продукцию - на 5,5%. Производство электроэнергии увеличилось на 2,2%.

Среднемесячная номинальная заработная плата в Армении в январе снизилась на 3,8%, составив 183 тысяч 760 драмов. При этом среднемесячная заработная плата в государственном секторе снизилась на 0,1%, а в негосударственном секторе - на 5,4%.

В январе текущего года объем внешнеготоргового оборота снизился на 16,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, при этом экспорт сократился на 11,3%, а импорт - на 20%.

Курс драма к доллару США в январе 2021 года составил 521,20.