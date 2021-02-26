Российское посольство направило ноту в МИД Латвии
В МИД Латвии направлена нота от посольства России в Риге после "очередного акта вандализма" в отношении советского памятника в Екабпилсе. Как передает Арменпресс, об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Она отметила, что "варварский акт" был совершен 24 февраля. Посольство отреагировало и отправило ноту в МИД Латвии. Как уточнила председатель общества поддержки ветеранов Екабпилса Лидия Амосова, с постамента советским военным исчезла пушка.
"Наше посольство в Риге незамедлительно отреагировало на этот варварский акт, направило в МИД Латвийской Республики ноту протеста, потребовало от латвийских властей принять все необходимые меры для расследования данного преступления, привлечения виновных лиц, а также устранения его последствий в соответствии с российско-латвийским межправительственным соглашением", – заявила Захарова, слова которой приводит РИА Новости.
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