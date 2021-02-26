Российское посольство направило ноту в МИД Латвии

В МИД Латвии направлена нота от посольства России в Риге после "очередного акта вандализма" в отношении советского памятника в Екабпилсе. Как передает Арменпресс, об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она отметила, что "варварский акт" был совершен 24 февраля. Посольство отреагировало и отправило ноту в МИД Латвии. Как уточнила председатель общества поддержки ветеранов Екабпилса Лидия Амосова, с постамента советским военным исчезла пушка.