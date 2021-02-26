Лидер партии «Родина» Артур Ванецян представил результаты встречи с президентом Армении Арменом Саркисяном. Как сообщает Арменпресс, в беседе с журналистами после встречи Артур Ванецян сказал, что они представили президенту свои взгляды на ситуацию.

«Мы просили президента, как гаранта Конституции, в рамках своих полномочий урегулировать ненормальную ситуацию в нашей стране. Двусторонне было зафиксировано, что наши государственные интересы являются приоритетом, и будут руководствоваться продвижением государственных интересов», - сказал Ванецян.

По его словам, президент продолжает серию встреч, по их окончании четко изложит свою позицию.