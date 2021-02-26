Российская вакцина против коронавируса "Спутник V" привлекает все больше внимания других стран. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом пишет немецкая газета Süddeutsche Zeitung.

Издание отметило, что сейчас имеется солидная база данных по препарату, а медицинский журнал The Lancet опубликовал статью, в которой говорится об эффективности вакцины в 91,6 процента. Независимые эксперты назвали "Спутник V" безопасным и эффективным.

В публикации напоминается, что уже порядка 30 стран доверились российскому препарату, включая Венгрию, которая единственная в Евросоюзе выдала разрешение на применение "Спутника V". Теперь интерес к препарату растет со стороны Словакии, Чехии и Хорватии.

Газета отметила, что даже премьер-министр Чехии Андрей Бабиш назвал Венгрию образцом для подражания.

Издание напомнило, что в Чехии и Словакии сложная ситуация с коронавирусом. Однако, поставки российского препарата в эти страны блокируют партнеры по коалиции и министры здравоохранения, которые настаивают на едином европейском пути.