ВВП Франции упал на 8,2% из-за пандемии

Различные экономические и социальные ограничения, вызванные пандемией коронавируса, привели в 2020 году к падению ВВП Франции на 8,2%. Такие окончательные данные привел в пятницу Национальный институт статистики и экономических исследований (Insee), сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Ранее институт предполагал, что снижение этого показателя составит 8,3%.

Согласно окончательным данным, в четвертом квартале прошлого года падение ВВП страны составило 1,4%, тогда как предварительные данные указывали на снижение в 1,3%. Эксперты института обращают при этом особое внимание на то, что 2020 год экономика Франции завершила с уровнем активности на 4,9% ниже соответствующего периода 2019 года, во время которого пандемии коронавируса еще не было.

Институт сообщил, что, согласно предварительным данным, рост потребительских цен в 2021 году во Франции в феврале замедлился по сравнению с январем этого года. Он составил 0,4% против 0,6%. Спад обусловлен понижением цен на промышленные изделия, замедлением роста тарифов на услуги, снижением цен на продукты питания, пояснил институт.