Ваан Керобян ознакомился с деятельностью Организации сельского финансирования

Министр экономики Армении Ваан Керобян 26 февраля посетил Организацию сельского финансирования (ОСФ) для ознакомления с ее деятельностью, текущими и планируемыми программами. Об этом «Арменпресс» сообщили в Управлении по информации и связям с общественностью Министерства экономики Армении.

Цель структуры - содействие активизации сельскохозяйственной деятельности в сельских районах посредством доступности соответствующих финансовых средств для малых и средних производителей и предпринимателей.

В сопровождении директора государственного учреждения “Офис по реализации программ экономического развития сельских районов” Ашота Варданяна и временно исполняющего обязанности директора ОСФ Ваге Арутюняна министр обошел офис и побеседовал с сотрудниками.

Затем министру были представлены программы, реализуемые в сфере сельского хозяйства Армении. Было отмечено, что ОСФ реализует международные финансовые программы, целью которых является предоставление долгосрочных целевых кредитов малому и среднему бизнесу, участвующему в программах, с льготным графиком погашения по процентным ставкам ниже рыночных. Ссуды предоставляются предприятиям посредством 20 финансовых институтов, участвующих в программах ОСФ, включая 8 коммерческих банков и 12 кредитных организаций.

Международный фонд сельскохозяйственного развития (IFAD) является основным партнером ОСФ в международных программах. В 2005 - 2020 гг. ОСФ реализовала и продолжает осуществлять 7 международных программ.

Министру также было сообщено, что в течение 2005 - 2020 гг ОСФ профинансировала около 11 000 бенефициаров.

ОСФ разрабатывает различные кредитные продукты в зависимости от требований программы и рынка. Основными направлениями кредитования являются: животноводство, садоводство, тепличное хозяйство, лизинг техники и оборудования, развитие, переработка культур, птицеводство, рыбоводство, пчеловодство и другие отрасли.

Представители ОСФ вкратце коснулись и Программы содействия инфраструктурам и сельскому финансированию, стартовавшей в 2016 году, целью которой является улучшение социально-экономического положения населения на территории реализации программы посредством создания возможностей занятости и доходов.

В ходе встречи министру были представлены также намеченные на 2021 год программы и предстоящие инициативы ОСФ, в числе которых организация управления финансовыми процессами 9 программ, предусмотренных программами государственного субсидирования.