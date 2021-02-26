Экс-министру иностранных дел Франции присвоено звание почетного доктора ЕГМУ

Бернар Кушнер, член отборочной комиссии премии “Аврора”, был удостоен звания почетного доктора Ереванского государственного медицинского университета.

Как сообщает «Арменпресс», ректор ЕГМУ Армен Мурадян сообщил об этом решении Ученого совета на мероприятии, проходящем в конференц-зале университета, в котором приняли участие соучредитель организации “Врачи без границ” Бернар Кушнер, учредитель Международной организации “Solidarités International” и бывший президент “Société des Explorateurs Français”, французский писатель Патрик Франчески.

Ректор Ереванского государственного медицинского университета Армен Мурадян отметил, что эти организации и их учредители на протяжении многих лет делали значительные гуманитарные и партнерские инвестиции в Армении и в Арцахе, которые продолжаются и по сей день.

“В эти дни они продолжают свою деятельность в Арцахе, они только что вернулись оттуда ”, - сказал ректор, поблагодарив комитет по присуждению премии “Аврора” за обеспечение присутствия всемирно известных ученых в Медицинском университете, а также за представление достижения университета на международной арене.

В беседе с Арменпресс Мурадян отметил, что очередная встреча с “Авророй”.

“В этом году наши студенты приобрели большой опыт принятия кризисных решений. Я уверен, что такие встречи станут еще одним стимулом для наших студентов, чтобы глубоко осознать ответственность врача за принятие решений и быть хозяевами нашей благородной профессии”,- сказал ректор вуза.

Бернар Кушнер корреспонденту Арменпресс сказал, что для него честь стать доктором Государственного медицинского университета Армении.

“Выражаю благодарность правительству Республики Армения и Государственному медицинскому университету за оценку нашей деятельности в Арцахе и Армении. Мы благодарны за возможность посещать Армению и Арцах”, - сказал Кушнер. По его словам цель организации “Врачи без границ” - более организованно противостоять военным и здравоохранительным кризисам.

Также была проведена дискуссия на тему “Управление глобальными и региональными кризисами” с участием преподавателей и студентов университета, в ходе которой приглашенные докладчики рассмотрели вопросы, касающиеся общественного здравоохранения в пострадавших от кризиса сообществах и управления ими и повышения готовности к кризисам и устранения последствий.