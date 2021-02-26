Завершены две программы, реализуемые при содействии посольства Японии в Республике Армения

26 февраля чрезвычайный и полномочный посол Японии в Армении Джун Ямада с рабочим визитом побывал в Гюмри.

Как сообщает «Арменпресс», в рамках визита посол встретился с губернатором Ширака Ованнесом Арутюняном и мэром Гюмри Самвелом Баласаняном, затем посол принял участие в официальной церемонии поводу окончания работ по ремонту дневных центров для пожилых людей Гюмри и Ташира организации “Каритас в Армении”. Проект финансировался посольством Японии в Республике Армения в рамках Программы грантов на гуманитарную безопасность (GGP), софинансируемой “Каритас Австрия”. Проект, запущенный 1 марта 2019 года, направлен на улучшение условий строительства центров дневного ухода за пожилыми людьми Гюмри и Ташира, а также на улучшение качества медицинских услуг, предоставляемых в этих центрах.

В рамках программы при поддержке посольства Японской Республики и “Каритас Австрия” была полностью заменена крыша центра в Гюмри, а в Таширском центре были проведены ремонтные работы. Следующим важным шагом в вышеупомянутых центрах является приобретение гериатрических аксессуаров для улучшения качества медицинских услуг, предоставляемых бенефициарам. На реализацию проекта посольство Японии в Армении выделило 21 634 доллара США, “Каритас Австрия” – 3 953 евро. В настоящее время оба центра посещают 100 человек пожилого возраста.

На церемонии завершения программы присутствовали советник губернатора Ширака Левон Ананян и заместитель мэра Айк Султанян. Приветствуя всех присутствующих, посол поздравил их с успешным завершением программы и особо выделил программы, реализуемые специально для пожилых людей. “Для меня большая честь и удовольствие от имени правительства и народа Японии участвовать в заключительной церемонии этой программы в Гюмри и Ташире. Я рад видеть, что оба центра, построенные около 30 лет назад, были отремонтированы и оснащены новыми инвалидными колясками, что улучшило условия жизни 110 пожилых людей, а также условия работы персонала. Оба центра очень важны для местных сообществ, поскольку пожилым людям, находящимся в сложной ситуации, предоставляются услуги и по уходу на дому - питание, баня, медицинское обследование и т. д. Мне особенно приятно слышать, что благодаря этой программе улучшены санитарные условия в обоих центрах. Отражая твердую приверженность правительства Японии Концепции безопасности человека, эта программа является наглядной демонстрацией благополучия и безопасности людей. Мы надеемся, что ремонт этих центров улучшит качество жизни пожилых людей, будет способствовать созданию здоровой социальной среды”, - сказал чрезвычайный и полномочный посол Японии Джун Ямада.

В рамках рабочего визита Посол и сопровождающие его лица также приняли участие в церемонии завершения проекта благоустройства Социально-образовательного центра Ширакской епархии. В рамках грантовой программы в размере 26 923 долларов США было отремонтировано здание гюмрийского Социально-образовательного центра Ширакской епархии Армянской апостольской церкви, в котором безработным предоставляют профессиональную подготовку, и также было закуплено все необходимое оборудование. Благодаря этой программе количество участников курсов подготовки увеличилось с 70 до 105. Таким образом, программа способствовала вовлечению безработных в социальную жизнь.

Арменуи Мхоян