Названы города с лучшей транспортной инфраструктурой для туристов

Российские туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, в каких городах наиболее удобный общественный транспорт и служба такси, сообщает OneTwoTrip.

Специалисты компании провели исследование среди 4200 пользователей.

Лидером стала Москва: 21 процент респондентов сказали, что это самый комфортный для поездок на общественном транспорте город,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Прагу назвали 6,4 процента туристов, Амстердам — 5,6 процента, Санкт-Петербург — 5,2 процента, а Берлин — 4,9 процента. Барселону, Лондон и Стамбул отметили чуть более четырех процентов путешественников, а Сочи и Токио — по три процента.

Две трети (59 процентов) туристов сообщили, что, направляясь из аэропорта в отель, берут такси. По городу 68 процентов респондентов передвигаются на автобусе и метро. Велосипедом пользуется в прокате каждый третий из опрошенных (34,5 процента).