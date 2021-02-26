Пресс-секретарь премьера опровергла слухи об освобождении В. Арутюняна с поста министра обороны  

Пресс-секретарь премьер-министра Мане Геворкян опровергла слухи об отставке министра обороны Вагаршака Арутюняна.

“Эта информация не соответствует действительности”, - сказала Геворкян, отвечая на сообщения СМИ, что обсуждается вопрос освобождения Вагаршака Арутюняна от должности.