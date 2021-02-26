Число привившихся от коронавируса в мире вдвое превысило количество заразившихся

Число привившихся от коронавируса в мире в два раза превысило количество заразившихся, следует из подсчетов ТАСС на основе данных властей, экспертов и СМИ. К настоящему моменту уже прошли вакцинацию примерно 227 млн человек (около 2,9% населения планеты), а коронавирусная инфекция была диагностирована у 113,1 млн.

При этом 75% всех привившихся - это жители восьми стран: США, Китая, Великобритании, Индии, Турции, Израиля, Бразилии, ОАЭ.

Однако темпы иммунизации продолжают снижаться. Если в начале месяца в мире делали в среднем 6 млн прививок в день, на прошлой неделе этот показатель снизился до 5 млн, на этой - до 4,4 млн,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Больше всего привившихся в США - 68,3 млн при 28,4 млн зарегистрированных случаев заражения. На втором месте Китай, где вакцинацию прошли 40,5 млн жителей (в 400 раз больше, чем заразились), на третьем - Великобритания, где с учетом Нормандских островов, острова Мэн и заморских территорий привились около 19,5 млн человек. По доле вакцинированных на первом месте находится Израиль (привились 88,5% граждан), второе занимают Сейшельские Острова (72,9%), третье - ОАЭ (60,7%).

В России, как сообщил в пятницу главный внештатный эпидемиолог Минздрава России, академик РАН Николай Брико, привились уже около 4 млн россиян, это более 2,7% населения. При этом инфицированных в стране немногим больше - 4,2 млн.