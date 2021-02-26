РФ пока не видит риска срыва договоренностей по Нагорному Карабаху

События, происходящие в Армении, не влияют на выполнение договоренностей по Нагорному Карабаху, их выполнение должно продолжаться. Как сообщает «Арменпресс», со ссылкой на ТАСС, об этом 26 февраля заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, видят ли они опасность срыва пунктов заявления о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе из-за ситуации в Ереване.

“Нет, пока все реализуется”, - ответил Песков. Он отметил, что, несмотря на события, происходящие в Армении, очень важно продолжать реализацию договоренностей по Карабаху.

Генеральный штаб Вооруженных сил Армении распространил заявление, в котором выразил решительный протест против увольнения Тирана Хачатряна с поста первого заместителя начальника Генштаба. В связи со сложившейся ситуацией Вооруженные силы Республики Армения потребовали отставки премьер-министра и всего правительства. На что премьер-министр Никол Пашинян в прямом эфире в социальной сети Facebook ответил, что он решил освободить от должности начальника Генштаба Оника Гаспаряна и подготовил соответствующие документы. Никол Пашинян созвал своих сторонников на митинг на площади Республики, после которого последовал марш. В то же время на площади Свободы проходил митинг оппозиции, на котором они решили на проспекте Баграмяна устроить баррикады и оставаться там.