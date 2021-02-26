“Движение за спасение Родины” не имеет отношения к заявлению Генштаба ВС

У здания Национального собрания, на проспекте Баграмяна проходит митинг “Движения спасения Родины”. Как сообщает «Арменпресс», до начала митинга несколько представителей “Движения спасения Родины” с журналистами говорили о происходящих в Армении событиях.

Касаясь заявления Генерального штаба Вооруженных сил, член Верховного органа АРФД Арцвик Минасян отметил, что это не результат договоренности с кем-либо, а четкое требование - отставка нынешней политической власти.

“Пытаются представить, что якобы есть тайная договоренность с политическими силами. Нет этого. Вчера армия поддержала требование народа и потребовала отставки правительства и премьер-министра”, - сказал Минасян.

Кандидат на должность премьер-министра от “Движения спасения Родины” Вазген Манукян не считает заявление Генштаба Вооруженных сил попыткой военного переворота.

“Что означает военный переворот, это когда войска входят в столицу, захватывают власть и передают ее оппозиции. Такого в Армении не было”, - подчеркнул Манукян.

Говоря о провале внеочередного заседания в Национальном собрании, инициированного партиями “Процветающая Армения” и “Просвещенная Армения”, Манукян сказал, что только в случае сильного давления со стороны народа фракция “Мой шаг” вынуждена будет встретиться.

Кандидат на на должность премьер-министра от “Движения спасения Родины” также прокомментировал заявление президента Азербайджана Ильхама Алиева, в котором он отметил, что Азербайджан передал всех пленных Армении. Манукян сказал, что Алиев использует этот вопрос в своих политических целях.

Председатель партии “Родин” Артур Ванецян также считает, что заявление Генерального штаба Вооруженных сил никоим образом не следует воспринимать как содействие “Движению спасения Родины или какой-либо другой политической силе.