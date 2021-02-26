Центральный проспект Тбилиси перекрыт: оппозиция начала свое шествие

До десяти тысяч человек перекрыли центральный проспект Тбилиси и идут шествием в сторону парламента Грузии.

Шествие проходит под звуки барабанов и вувузел. Впереди лидеры партий несут баннер с надписью "За свободу".

В шествии принимают участие как жители Тбилиси, так и жители регионов, которые специально прибыли в столицу, чтобы выразить свой протест.

Основная часть протестующих собралась у здания Государственного концертного зала (Филармонии) и к ним присоединились также сторонники разных партий, которые ждали основную колонну«сообщает Арменпресс со ссылкой на Sputnik.

На акции собрались представители оппозиционных партий, гражданского общества и неправительственных организаций, чтобы выразить свой протест против ареста лидера самой крупной оппозиционной партии страны "Единое национальное движение" Ники Мелия и еще раз потребовать назначения досрочных парламентских выборов.

Они пройдут до здания парламента Грузии, где состоится основная часть акции и где будет объявлено о дальнейших планах грузинской оппозиции.

МВД сообщило об ограничении движения в центре Тбилиси.