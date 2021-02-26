Центральный проспект Тбилиси перекрыт: оппозиция начала свое шествие
До десяти тысяч человек перекрыли центральный проспект Тбилиси и идут шествием в сторону парламента Грузии.
Шествие проходит под звуки барабанов и вувузел. Впереди лидеры партий несут баннер с надписью "За свободу".
В шествии принимают участие как жители Тбилиси, так и жители регионов, которые специально прибыли в столицу, чтобы выразить свой протест.
Основная часть протестующих собралась у здания Государственного концертного зала (Филармонии) и к ним присоединились также сторонники разных партий, которые ждали основную колонну«сообщает Арменпресс со ссылкой на Sputnik.
На акции собрались представители оппозиционных партий, гражданского общества и неправительственных организаций, чтобы выразить свой протест против ареста лидера самой крупной оппозиционной партии страны "Единое национальное движение" Ники Мелия и еще раз потребовать назначения досрочных парламентских выборов.
Они пройдут до здания парламента Грузии, где состоится основная часть акции и где будет объявлено о дальнейших планах грузинской оппозиции.
МВД сообщило об ограничении движения в центре Тбилиси.
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