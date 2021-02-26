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Елизавета II рассказала, что перенесла прививку от COVID безболезненно

Елизавета II рассказала, что перенесла прививку от COVID безболезненно

Королева Великобритании Елизавета II заявила, что процесс вакцинации от коронавируса был для нее абсолютно безболезненным, и призвала всех подданных подумать о других людях и также сделать себе прививку.

"Это было очень быстро... И прививка не причинила совсем никакой боли", - сказала Елизавета II во время видеозвонка с представителями здравоохранения, занимающимися программой вакцинации от COVID-19.

"Когда вы получили вакцину, у вас появляется чувство, что вы защищены, что, я думаю, очень важно", - добавила она. По словам королевы, нужно "подумать о других людях, а не только о себе" и сделать прививку,сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

Королева Великобритании также назвала примечательным то, как быстро началась вакцинация в стране и сколько людей смогли уже получить прививку.

Елизавета II и ее супруг, герцог Эдинбургский принц Филипп, вакцинировались от коронавируса COVID-19 в январе.

 


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