Елизавета II рассказала, что перенесла прививку от COVID безболезненно

Королева Великобритании Елизавета II заявила, что процесс вакцинации от коронавируса был для нее абсолютно безболезненным, и призвала всех подданных подумать о других людях и также сделать себе прививку.

"Это было очень быстро... И прививка не причинила совсем никакой боли", - сказала Елизавета II во время видеозвонка с представителями здравоохранения, занимающимися программой вакцинации от COVID-19.

"Когда вы получили вакцину, у вас появляется чувство, что вы защищены, что, я думаю, очень важно", - добавила она. По словам королевы, нужно "подумать о других людях, а не только о себе" и сделать прививку,сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

Королева Великобритании также назвала примечательным то, как быстро началась вакцинация в стране и сколько людей смогли уже получить прививку.

Елизавета II и ее супруг, герцог Эдинбургский принц Филипп, вакцинировались от коронавируса COVID-19 в январе.