В Германии за сутки выявили около десяти тысяч случаев COVID-19

Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Германии за сутки увеличилось на 9997, умерли 394 заболевших, следует из данных института Роберта Коха, который входит в структуру минздрава ФРГ и ведет статистику заболеваемости COVID-19 в стране.

Накануне в ФРГ было зафиксировано 11 869 случаев заражения коронавирусом,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

По данным института, в общей сложности в Германии коронавирусом заразились 2 424 684 человека, 69 519 человек с диагностированным COVID-19 скончались.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.