Меморандум МИД Арцаха в связи с визитом президента Азербайджана на оккупированные территории

25 февраля МИД Республики Арцах направил в международные организации Меморандум в связи с визитом президента Азербайджана Ильхама Алиева на оккупированные территории Республики Арцах. В документе, в частности, отмечено, что после окончания 44-дневной войны, навязанной Арцаху со стороны Азербайджана при поддержке Турции и наемников из различных террористических группировок, власти Азербайджана взяли курс на закрепление свершившегося факта, установленного в результате применения военной силы, что является вопиющим нарушением норм международного права.

Согласно документу, одним из инструментов реализации данной политики являются визиты президента Азербайджана на захваченные территории, наиболее ярким из которых является визит Алиева в г.Шуши, где он сделал ряд заявлений, изобиловавших вопиющими угрозами и воинственной риторикой, содержавшей откровенную ненависть к армянскому народу.

В Меморандуме также говорится, что провокационный и подстрекательский характер этих визитов и сопутствующие им заявления свидетельствуют о намерении Азербайджана сорвать возобновление переговорного процесса по всеобъемлющему урегулированию азербайджано-карабахского конфликта, поддерживать конфликт в неурегулированном состоянии. Подобное деструктивное и вызывающее поведение Азербайджана заслуживает строжайшего осуждения со стороны международного сообщества, отмечается в Меморандуме. В документе подчеркивается, что народ Арцаха реализовал свое право на самоопределение и образование государственности на данных территориях. Как отмечено в документе, нарушение данного основополагающего права является не только нарушением прав человека, но и одним из основных источников серьезных угроз региональной безопасности.

В Меморандуме отмечается, что любые законодательные и административные действия Азербайджана с целью изменения статуса территорий Республики Арцах, включая экспроприацию земли и собственности, переселение населения на оккупированные территории и присоединение оккупированных территорий, недействительны по международному праву и не могут изменить их статус. Никакие территориальные приобретения в результате угрозы силой или ее применения не должны признаваться законными.

В документе отмечается, что нынешняя военная оккупация Азербайджаном территорий Республики Арцах, в том числе города Шуши, также не может изменить их статус. Город Шуши является неотъемлемой частью Арцаха как в территориальном, так и в культурном, экономическом и историческом аспектах. Любая попытка его отторжения является грубым нарушением территориальной целостности Республики Арцах.

В Меморандуме подчеркивается, что только справедливое урегулирование азербайджано-карабахского конфликта, которое устранит его первопричину, связанную с нежеланием Азербайджана признать права народа Арцаха, исправит последствия незаконного применения Азербайджаном военной силы и позволит восстановить верховенство принципа мирного разрешения споров.