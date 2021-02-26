12:26, 26 Փետրվար, 2021

Заседание Совета Национального собрания Республики Армения, инициированное оппозиционными фракциями “Процветающая Армения” и “Просвещенная Армения” для принятия решения о проведении внеочередного заседания НС, не состоялось. Как сообщает «Арменпресс», оппозиционные депутаты сообщили журналистам, что они это расценивают как неуважительное отношение к оппозиции.

Руководитель “Просвещенной Армении” Эдмон Марукян, в частности, сказал: “Заседание Совета НС, назначенное на 11 часов, не состоялось, поскольку спикер НС не явился и не открыл заседание Совета. Я оцениваю это как неуважительное отношение к двум оппозиционным фракциям Национального собрания, 1/5-й Национального собрания. Спикер НС обязан обеспечить нормальную работу парламента, сейчас он этого не обеспечивает”, - сказал Марукян.

По его мнению, спикер НС мог приехать, хотя бы открыть заседание, объявить, что кворума нет, есть политическое решение или нет его. По словам Марукяна, если спикер НС откроет заседание, объявит об отсутствии кворума, оно откроется в течение 2 часов, при наличии членов совета и наличии кворума заседание может состояться. И теперь им непонятно, есть ли кворум или нет.

Марукян заверил, что оппозиционные фракции инициировали заседание для того, чтобы политические процессы с улицы перенести в политический институт.

Арман Абовян член фракции “Процветающая Армении” заверил, что оппозиционные фракции предпринимают все предусмотренные Конституцией шаги для переноса обсуждения ситуации в Национальное собрание. По его словам, нынешняя ситуация, а также вопрос об отмене военного положения должны быть обсуждены в повестке дня инициированного ими внеочередного заседания Национального собрания.

Попытка оппозиции провести 25 февраля внеочередное заседание Национального собрания также потерпела неудачу.