Москва готова к британскому штамму коронавируса: развёрнуто достаточное количество коек, а врачами накоплен огромный опыт, сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента здравоохранения Москвы.

Ранее "Ведомости" опубликовали информацию, что столичные власти ожидают, что в апреле в столице может появиться британский штамм коронавируса, из-за чего есть риск ухудшения эпидемиологической ситуации,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"В Москве на сегодняшний день развёрнуто достаточное количество коек для приема пациентов с коронавирусом. Больницы и резервные госпитали в полной мере обеспечены необходимым оборудованием и медицинским персоналом, у врачей за период борьбы с COVID накоплен огромный опыт. Более того, положительная динамика в эпидемиологической обстановке позволяет сейчас выводить из работы с коронавирусом профильные стационары", - рассказали в пресс-службе.

В пресс-службе отметили, что набирает обороты и массовая вакцинация населения от COVID-19: всего в Москве привито уже почти 600 тысяч горожан.