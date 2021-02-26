В Госдепе признали, что тактика максимального давления на Иран не оправдалась

Политика максимального давления на Иран привела к тому, что иранские власти теперь намного ближе подошли к возможности создания ядерного оружия. С таким утверждением выступил в четверг на брифинге глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.

"Если вы посмотрите на результаты [политики] максимального давления, то вы придете к одному заключению. Максимальное давление должно было способствовать выработке лучшей сделки [по иранской ядерной программе], изолировать Иран от остального мира и обеспечить США лучшие позиции, - сказал он. - По факту, это не привело ни к чему подобному. Сегодня Иран после завершения срока администрации президента [Дональда] Трампа намного ближе подошел к разработке ядерного оружия",сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

По словам Прайса, максимальное давление не сопровождалось дипломатическим взаимодействием, поэтому "мы там, где находимся". "Мы приступили к новому пути - проницательной дипломатии с нашими союзниками и партнерами", - добавил он.

Представитель Госдепартамента отметил, что для США процесс восстановления участия в Совместном всеобъемлющем плане действий по иранской ядерной программе (СВПД) является средством достижения стратегических целей. "Они [цели] заключаются в том, чтобы гарантировать, что Иран никогда не сможет заполучить ядерное оружие. Президент США ясно об этом сказал, - продолжил он. - Наиболее устойчивый и эффективный путь для обеспечения этого - дипломатия".

По словам Прайса, если Тегеран полностью вернется к своим обязательствам в рамках СВПД, то США сделают то же самое, а потом будут стремиться к укреплению параметров сделки.