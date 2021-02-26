В Матенадаране им. Месропа Маштоца представят рукописное искусство Арцаха

В Матенадаране им. Месропа Маштоца 3 марта откроется выставка арцахских рукописей, перевезенных в Армению из Научно-культурного центра “Матенадаран-Гандзасар”, на которой будут представлены рукописи центров письменности Арцаха - Амараса, Гандзасара, монастыря Апостола Егише, Гтчаванка, Хадаванка, Дадиванка и Шуши. Как сообщает «Арменпресс», кроме рукописей, перевезенных из Арцаха, посетители ознакомятся и со старопечатными книгами, изданными в Шуши и с архивными документами. Всего около 8 десятков экспонатов.

Экспозиция временная, при наличии соответствующих условий она будет возвращена в Арцах.

Научно-культурный центр “Матенадаран-Гандзасар” - филиал Матенадарана им. Месропа Маштоца открылся в 2015 году. Для его основания епархия Арцаха безвозмездно и бессрочно выделила бывшее здание школы при монастырском комплексе Гандзасар, которое было отремонтировано на средства Всеармянского фонда развития человеческих ресурсов “Пюник”.

В центре хранится более 100 рукописей, ценные архивные документы и старопечатные книги. Арцах известен не только созданными там рукописями, но и рукописями, которые были написаны в разных частях исторической Армении, выкуплены и хранились там.

В “Матенадаран-Гандзасаре” была создана уникальная возможность под одной крышей собрать арцахские рукописи, разбросанные по всему миру. До нас дошли 13 рукописей, написанных в Гандзасаре, 12 из которых хранятся в Матенадаране, одна - в Иерусалиме, в монастыре Србоц Акопянц. В центре хранятся 12.

Помимо основной экспозиции в центре бывают и временные выставки. Здесь проводятся научные конференции, в том числе и международные. В 2019 году была организована международная научная конференция, в которой приняли участие авторитетные арменоведы из Европы, США, и представители научных центров, имеющих высокую репутацию.