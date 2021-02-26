WP: в результате удара США по Сирии погибло несколько человек

Несколько человек погибли в результате авиаудара США по объектам проиранского ополчения в Сирии у иракской границы, сообщает газета Washington Post со ссылкой на источник в американской администрации.

По словам источника, есть основания полагать, что удар привел к гибели "горстки людей",сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Ранее в Пентагоне заявили, что в результате авиаудара был уничтожен ряд объектов инфраструктуры шиитских группировок, пользующихся поддержкой Ирана. Данный шаг, отметили в Пентагоне, стал ответом на недавние нападения на американские и коалиционные войска в Ираке. Министр обороны США Ллойд Остин сообщил, что американские военные опирались на разведывательную информацию иракской стороны и уверены в точности нанесенного удара.