WP: в результате удара США по Сирии погибло несколько человек
Несколько человек погибли в результате авиаудара США по объектам проиранского ополчения в Сирии у иракской границы, сообщает газета Washington Post со ссылкой на источник в американской администрации.
По словам источника, есть основания полагать, что удар привел к гибели "горстки людей",сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.
Ранее в Пентагоне заявили, что в результате авиаудара был уничтожен ряд объектов инфраструктуры шиитских группировок, пользующихся поддержкой Ирана. Данный шаг, отметили в Пентагоне, стал ответом на недавние нападения на американские и коалиционные войска в Ираке. Министр обороны США Ллойд Остин сообщил, что американские военные опирались на разведывательную информацию иракской стороны и уверены в точности нанесенного удара.
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